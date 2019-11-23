Выходит в свет новая песня Началовой

Готовится к выпуску неизвестная композиция певицы, найденная в студии уже после ее смерти.

Поклонники творчества Юлии скоро смогут вновь услышать ее голос в телеэфире, а пока в скором времени выйдет релиз.

Предполагается, что песня «Останься» станет хитом.

Об этом рассказала пиар-директор Началовой Анна Исаева в своем инстаграме.

«Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице и я очень надеюсь на их профессионализм. Кстати, если есть идеи какое фото поставить на обложку диска— присылайте! Рассмотрим!»

Это еще не все новости. Также готовится к выпуску трек, где Юлия Началова поет «с одним народным артистом», имя Анна не называет.

Кроме того, завершается работа над книгой о певице, которую готовят к выпуску ее тетя Антонина Владимирова и отец Виктор Началов.

Подписчики с нетерпением ждут развития событий.

«Спасибо Вам огромное за отличные новости. Читаю и плачу…», «Я очень рада буду ждать книгу и песню. Я очень люблю Юлю это будит память о ней».