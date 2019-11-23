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Шоу-бизнес

Выходит в свет новая песня Началовой 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Выходит в свет новая песня Началовой
Фото: РИА Новости
Готовится к выпуску неизвестная композиция певицы, найденная в студии уже после ее смерти.
Поклонники творчества Юлии скоро смогут вновь услышать ее голос в телеэфире, а пока в скором времени выйдет релиз.
Предполагается, что песня «Останься» станет хитом.
Об этом рассказала пиар-директор Началовой Анна Исаева в своем инстаграме.
«Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице и я очень надеюсь на их профессионализм. Кстати, если есть идеи какое фото поставить на обложку диска— присылайте! Рассмотрим!»
Это еще не все новости. Также готовится к выпуску трек, где Юлия Началова поет «с одним народным артистом», имя Анна не называет.
Кроме того, завершается работа над книгой о певице, которую готовят к выпуску ее тетя Антонина Владимирова и отец Виктор Началов.
Подписчики с нетерпением ждут развития событий.
«Спасибо Вам огромное за отличные новости. Читаю и плачу…», «Я очень рада буду ждать книгу и песню. Я очень люблю Юлю это будит память о ней».
Как сообщал «Рамблер», неравнодушные россияне пару месяцев назад организовали большую кампанию, направленную на представление Началовой к государственной награде. Певицу хотят сделать заслуженной артисткой России.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Исаева , Юлия Началова
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