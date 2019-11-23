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Шоу-бизнес

Неизданные песни Началовой выпустит её директор 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Неизданные песни Началовой выпустит её директор
Фото: globallookpress.com
Неизданную песню Юлии Началовой «Останься» скоро услышат поклонники творчества певицы. Композицию нашли на студии уже после смерти певицы.
Пиар-директор Началовой Анна Исаева объявила, что релиз песни состоится уже совсем скоро. Близкие певицы уверены, что она станет хитом.
Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице, и я очень надеюсь на их профессионализм, — написала Исаева в своём микроблоге.
Агент Началовой предложила поклонникам певицы присылать идеи по обложке диска. Но это не всё: фанатов Началовой ожидает ещё один сюрприз. Скоро состоится премьера ещё одного трека, где Началова поёт с одним народным артистом.
Также завершается работа над книгой о певице, которую пишут её тётя Антонина Владимирова и отец Виктор Началов.
Я уже читала! Это реквием! Необыкновенной души и стилистики, — делится впечатлениями Исаева.
Свою публикацию директор певицы дополнила фотографией с последней съёмки Началовой.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Исаева — директор певицы Юлии Началовой, скончавшейся весной этого года от сепсиса, призвала пользователей Сети не верить в появившиеся сообщения о том, что она якобы причастна к смерти артистки.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Исаева
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