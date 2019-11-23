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Ротару предложили лишить звания народной артистки СССР 

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Ротару хотят лишить звания народной артистки СССР
Фото: Официальный Аккаунт Софии Ротару В Instagram/Facebook.Com/Yuri.Kostin.5
Певицу Софию Ротару нужно лишить звания народной артистки СССР из-за ее антироссийской позиции. Об этом сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян.
— Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на «Песню года». Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, — сказал он изданию «Дни.ру».
Эксперт согласился с многолетней ведущей «Песни года» Ангелиной Вовк в том, что Софии Ротару нужно вести себя иначе, если она хочет выступать в России. Также Манукян призвал граждан не посещать концерты Ротару.
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Теги:
Шоу-бизнес , СССР , Ангелина Вовк , София Ротару , Совет Федерации
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