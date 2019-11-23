Скончался актер из легендарного фильма «Бонни и Клайд»

США в возрасте 80 лет скончался актер Майкл Поллард , наиболее известный по роли С. У​​​. Мосса в картине "Бонни и Клайд".

За эту роль Поллард номинировался на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.

По словам друга семьи, актер скончался 20 ноября от остановки сердца. Это произошло в медицинском центре Рональда Рейгана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.