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Скончался актер из легендарного фильма «Бонни и Клайд» 

Вести.Ru
Скончался актер из легендарного фильма «Бонни и Клайд»
Фото: Вести.Ru
В США в возрасте 80 лет скончался актер Майкл Поллард, наиболее известный по роли С. У​​​. Мосса в картине "Бонни и Клайд".
За эту роль Поллард номинировался на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.
По словам друга семьи, актер скончался 20 ноября от остановки сердца. Это произошло в медицинском центре Рональда Рейгана в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.
В фильмографии Майкла Полларда множество популярных кинокартин, среди которых "Время бешеных псов" и "Дом тысячи трупов". Актер дважды принимал участие в картинах режиссера Андрея Кончаловского: "Танго и Кэш" и "Одиссея".
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Теги:
Шоу-бизнес , Майкл Поллард , Андрей Михалков-Кончаловский , Рональд Рейган , РИА Новости , США
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