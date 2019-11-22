Музыканты из Приморья записали кавер на хит Пугачевой

Молодые музыканты из Приморья записали кавер на один из подзабытых хитов Аллы Пугачевой «Владивосток». Спела хит и поделилась им в социальной сети Instagram библиотекарь из Артема Марина Кузьменко.

Девушка рассказала, что над аранжировкой она трудилась пару месяцев вместе с музыкантом Германом Ковалевым. Марина отмечает, что выбор композиции именно на хит Примадонны пал потому, что они решили дать еще одну жизнь старой песне, ведь самое лучшее из нового о городе уже спето, пишет кр.ru. По словам Марины, они очень старались завершить работу к юбилею Примадонны, но не успели. И все-таки приморским музыкантам очень интересно, что скажет об их песне сама Алла Борисовна.