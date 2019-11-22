Компромат на Шепелева: о чем молчит Кудрявцева

Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал в Instagram фото со своей девушкой. Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие». На что Шепелев в шутку отметил, что предлагал быть прикрытием «Лере, но она не смогла». В свою очередь Кудрявцева резко отреагировала на шутку, напомнив ведущему, что все молчат только из-за его сына от певицы Жанны Фриске.

При этом, по мнению коллеги телеведущей, которое привела «Комсомольская правда» «нет никаких секретов, которые могли бы напугать Шепелева».

«Козыри, которые были, прозвучали полгода назад. Тогда к Лере в «Секрет на миллион» пришли близкие и подруги Фриске. Тогда же Шепелев получил сполна, но все видели, что обвинения в его адрес носили скорее эмоциональную окраску, как сказала мама Жанны тогда: «Мы для него челядь…». (…) Все уже рассказано по сто раз семьей и друзьями: на разных телешоу и в интервью. Поэтому нет никаких секретов на миллион, которые могли бы напугать Шепелева.», — уверена она.

В свою очередь близкие Дмитрия Шепелева заявили, что «скелетов в шкафу», которые могли бы сейчас ему навредить, нет, и заявление Кудрявцевой его совершенно не напугало.

Певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака. После ее смерти между Шепелевым и родственниками певицы начался конфликт. Телеведущий не разрешает бабушке и дедушке видеться с внуком — единственным сыном дочери, отмечая, что для этого у него есть веские причины. Шепелев также отказывается выставлять фото мальчика в социальных сетях, подчеркивая, что, когда сын вырастет, он сам решит вопросы своей публичности.