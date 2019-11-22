«Меня избили»: муж Бородиной объяснил свои травмы

«Рамблер» писал, что ранее Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице были заметны ссадины. Он отказался объяснить, как именно получил травмы, а интернет-пользователи в шутку предположили, что Омарова «нокаутировала» дочь.

«Да, меня, правда, избили. Это было сделано специально для нового шоу. А какого, пока сказать не могу. Скоро все узнаете», — заявил Омаров.

Он также подчеркнул, что сейчас с ним «уже все хорошо». Бородина и Омаров женаты четыре года, они воспитывают совместную дочь Теону и дочь телеведущей от первого брака.