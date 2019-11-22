Муж Лолиты обвинил Лолиту в шумихе с разводом

Супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в интервью авторам YouTube-канала «MadMashRooms» заявил, что хотел расстаться с женой «по-тихому», но она специально раздула шумиху с разводом.

«Изначально, при расставании, мы договаривались не выносить это на публику. Это, конечно, позиция обиженной женщины», — отметил Иванов.

В июне, как ранее сообщал «Рамблер», на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала , что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Иванов заявил, что после публикации постов Лолиты он переехал на другую квартиру и только через три месяца начал встречаться с другой девушкой. Так супруг певицы прокомментировал слухи о том, что на протяжении последнего года крутил роман с 40-летним директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой.

Муж певицы уверяет, что после того, как он завёл новые отношения, Лолита отказалась предпринимать какие либо действия для оформления развода и начала раздувать шумиху. Иванов предположил, что все это было «запланировано».