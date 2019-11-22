Стали известны детали помолвки Киану Ривза

Журналисты выяснили детали помолвки Киану Ривза

Стали известны подробности помолвки актёра Киану Ривза и художницы Александры Грант.

Артист сделал своей возлюбленной предложение в собственном доме. Интерьер в этот момент был украшен цветами и свечами, передаёт Radar Online со ссылкой на источник, близко знакомый с Ривзом. Влюблённые устроили романтический ужин, а сам вопрос прозвучал под песню Френка Синатры.

Обручальное кольцо, которое звезда подарил своей невесте, выполнено в винтажном стиле. Его примерная стоимость — $200 тысяч.