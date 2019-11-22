Стали известны детали помолвки Киану Ривза

Стали известны подробности помолвки актёра Киану Ривза и художницы Александры Грант.
Артист сделал своей возлюбленной предложение в собственном доме. Интерьер в этот момент был украшен цветами и свечами, передаёт Radar Online со ссылкой на источник, близко знакомый с Ривзом. Влюблённые устроили романтический ужин, а сам вопрос прозвучал под песню Френка Синатры.
Обручальное кольцо, которое звезда подарил своей невесте, выполнено в винтажном стиле. Его примерная стоимость — $200 тысяч.
Как писал News.ru, Ривз никогда не состоял в браке. В 1990-е он встречался с актрисой Дженнифер Сайм, которая в 1999 году родила дочь Аву. Ребёнок появился на свет мёртвым. Через два года актриса погибла в автокатастрофе. Артист похоронил её рядом с дочерью и с тех пор стал известен как одиночка.