Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в соцсети

Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в Инстаграм

Петр Чернышев , муж Анастасии Заворотнюк , решил очистить свой Инстаграм от фотографий. Теперь у него в профиле абсолютно пусто, хотя раньше тут было много снимков с «прекрасной няней». Поклонники артистки бьют тревогу.

Зачем фигурист удаляет личные фото — пока не известно. Сам он ситуацию не комментирует. Всех удивило появление Чернышева в Инстаграме — в последнее время муж Заворотнюк вообще не совершал там никаких действий.

Еще одна странность — Чернышев начал удалять фотографии с Заворотнюк сразу после того, как в СМИ появилась информация о ее смерти. Более того, фигурист отписался от всех своих знакомых.

Теперь аккаунт мужа актрисы полностью пуст. Наверняка у журналистов найдутся догадки о том, что происходит с Чернышевым.