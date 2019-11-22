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Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в Инстаграм 

Вести Подмосковья 26 минут назад
Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в соцсети
Фото: Открытые источники
Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, решил очистить свой Инстаграм от фотографий. Теперь у него в профиле абсолютно пусто, хотя раньше тут было много снимков с «прекрасной няней». Поклонники артистки бьют тревогу.
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Зачем фигурист удаляет личные фото — пока не известно. Сам он ситуацию не комментирует. Всех удивило появление Чернышева в Инстаграме — в последнее время муж Заворотнюк вообще не совершал там никаких действий.
Еще одна странность — Чернышев начал удалять фотографии с Заворотнюк сразу после того, как в СМИ появилась информация о ее смерти. Более того, фигурист отписался от всех своих знакомых.
Теперь аккаунт мужа актрисы полностью пуст. Наверняка у журналистов найдутся догадки о том, что происходит с Чернышевым.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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