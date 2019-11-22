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Чернышев удалил фото из соцсети 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в соцсети
Фото: Открытые источники
Фигурист Петр Чернышев удалил фотографии из своего Instagram, пишут «Вести Подмосковья».
Из профиля Чернышева исчезли все фотографии, в числе которых было немало снимков с супругой Анастасией Заворотнюк.
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Фигурист также отписался от всех друзей, на профили которых был подписан.
Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся и гадают, что стоит за столь кардинальными действиями фигуриста. Тем более что Чернышев давно не отмечался в Сети какими-либо действиями.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Петр Чернышев
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