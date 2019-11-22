Муж Заворотнюк удаляет фото с актрисой в соцсети

Чернышев удалил фото из соцсети

Фигурист Петр Чернышев удалил фотографии из своего Instagram, пишут «Вести Подмосковья».

Из профиля Чернышева исчезли все фотографии, в числе которых было немало снимков с супругой Анастасией Заворотнюк

Фигурист также отписался от всех друзей, на профили которых был подписан.

Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся и гадают, что стоит за столь кардинальными действиями фигуриста. Тем более что Чернышев давно не отмечался в Сети какими-либо действиями.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске

Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).