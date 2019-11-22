Сын Марьянова требует с психолога 30 миллионов

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил через суд потребовал у владелицы реабилитационного центра «Феникс» 30 млн рублей за смерть отца, пишет «Собеседник».

Судебное заседание по делу о гибели Марьянова состоится 26 ноября в суде подмосковной Лобни.

Богданова с претензиями Даниила Марьянова не согласна. Она считает, что родным артиста от него нужны были только деньги.

«За десять лет моей практики не было такого случая, когда бы родственники не стремились навестить человека, который проходил у меня реабилитацию. (…) За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человек так никого из близких и родных не увидел. У Димы был обречённый взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружению только здоровый», — заявила Богданова.

По ее словам, во время пребывания в реабилитационном центре Марьянов регулярно общался с женой Ксенией Бик по телефону, а с сыном Даниилом не разговаривал ни разу.

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой заведены уголовные дела по статьям «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и «оставление в опасности».