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Поимпровизировали: Тодоренко раскрутила ребят из шоу на откровения о Паше Воле 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Тодоренко раскрутила ребят на откровения о Паше Воле
Фото: РИА Новости
В новом выпуске программы «Пятница с Региной» появились участники шоу «Импровизация» на ТНТ — Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Ребята ответили за все вопросы возлюбленной Влада Топалова, не скрывая своего отношения и к Павлу Воле. Резидент Comedy Club стал бессменным ведущим проекта, в котором снимаются шоумены.
«Нужный, железный и работящий», — именно такую характеристику Воля заслужил от артистов «Импровизации».
По словам Антона Шастуна, изначально они планировали снимать свое шоу исключительно для Интернета, однако в конечном итоге программа получила телевизионный формат. Присутствующие в гостях у Регины юмористы признались, что им было максимально комфортно работать на одной съемочной площадке с Тодоренко, когда она пришла к ним на «Импровизацию». А вот Влад Топалов с уверенностью заявил, что вряд ли бы согласился на подобную авантюру, объяснив это тем, что он может быть смешным только дома.
Вернувшись к разговору о Павле Воли, еще один участник шоу — Дмитрий Позов — подметил, что с приходом мужа Ляйсан Утяшева в качестве ведущего, их проект заиграл новыми красками. Своей энергией и обаянием ему удалось заинтересовать аудиторию. Изначально, ребята ожидали, что перед ними появится звезда — но в результате, они убедились в том, что с Павлом работать комфортно и спокойно.
«Если бы на проект пришел Гарик Мартиросян — такой серьезный и основательный, конечно, аудитория бы потянулась… Все было бы по другому. Но Паша, да ему уже под сорок, а он все скачет! Нам он идеально подходит», — резюмировал Шастун.
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Теги:
Шоу-бизнес , Арсений Попов , Влад Топалов , Сергей Матвиенко , Антон Шастун , Гарик Мартиросян , Ляйсан Утяшева
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