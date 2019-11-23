Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель

Некоторое время назад Максим Галкин опубликовал забавное видео с необычными красными объектами в небе.

Он в шутку предположил, что столкнулся с неопознанным летающим объектом (НЛО). На кадрах видно, как в рассветном небе движутся два каких-то самолета, которые трудно опознать.

«А это сегодня с ранья. Может, Кате Лель показать?», — написал шоумен.

Дело в том, что Катя Лель не так давно в интервью рассказывала, что в юности контактировала с пришельцами, в результате чего даже осталась без зубов.

За кадром в ролике раздается веселый смех.

Фолловеры сначала решили, что это хохочет над шуткой Алла Борисовна, но, как оказалось, веселилась в эфире ее подруга Лайма Вайкуле — звезды давно дружат и часто гостят друг у друга.