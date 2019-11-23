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Шоу-бизнес

Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Фото: РИА Новости
Некоторое время назад Максим Галкин опубликовал забавное видео с необычными красными объектами в небе.
Он в шутку предположил, что столкнулся с неопознанным летающим объектом (НЛО). На кадрах видно, как в рассветном небе движутся два каких-то самолета, которые трудно опознать.
«А это сегодня с ранья. Может, Кате Лель показать?», — написал шоумен.
Дело в том, что Катя Лель не так давно в интервью рассказывала, что в юности контактировала с пришельцами, в результате чего даже осталась без зубов.
За кадром в ролике раздается веселый смех.
Фолловеры сначала решили, что это хохочет над шуткой Алла Борисовна, но, как оказалось, веселилась в эфире ее подруга Лайма Вайкуле — звезды давно дружат и часто гостят друг у друга.
«Это я, я, я. Это же надо, такое летело в небе!», — приводит слова Вайкуле Teleprogramma.pro.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Катя Лель , Лайма Вайкуле , Максим Галкин
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