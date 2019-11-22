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Виктория Боня похвасталась домом в Лондоне 

Рамблер 57 минут назад
Виктория Боня похвасталась домом в Лондоне
Фото: Инстаграм
Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня записала видеоролик, в котором провела небольшую экскурсию по своему лондонскому дому и показала, как живет весте с дочерью. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, на показанных знаменитостью кадрах видно, что дизайн дома выполнен в серых тонах, а гостиная объединена с кухней. Почти все стены квартиры дома картинами в рамках или постерами.
На видео экс-участница «Дома-2» призналась, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода. Она также показала свою гардеробную, которая располагается на первом этаже и состоит из огромного пространства для одежды.
«Рамблер» писал, что в 2012 году Виктория Боня родила дочь от миллионера из Монако Алекса Смерфита. В 2017 году пара рассталась. По словам Бони, она хотела переехать жить в США, однако отец дочери был против, и они с Анджелиной обосновались в Лондоне. На своей странице в Instagram телеведущая рассказывала, что главным бонусом переезда стала возможность организовать серьезные занятия конным спортом для дочери.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Боня
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