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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк устала опровергать новости о смерти актрисы 

News.ru + ещё 20 32 минуты назад
Директор Заворотнюк устала опровергать слухи
Фото: globallookpress.com
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова вновь развеяла очередную волну слухов о смерти актрисы. Очередная информация оказалась не соответствующей действительности.
Но воевать с распространителями слухов и сплетен Марина Потапова не собирается.
Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут, — сказала директор актрисы в интервью телеканалу «360».
Потапова понимает, что с волной многочисленных пересудов справиться невозможно, а какие-то официальные заявления или опровержения порождают ещё больше пересудов. Как, например, с удалением Чернышёвым со своей страницы в соцсетях фото жены. В итоге выяснилось, что у фигуриста вообще нет страницы в Instagram.
Главное, говорит директор, Анастасия жива и все слухи «притянуты за уши».
Ранее News.ru сообщал, что мелкие и большие трагедии из жизни сколько-нибудь известных персонажей становятся главными новостями на протяжении целых недель, вытесняя на второй план любые иные события и реальные проблемы страны. Это уже самый настоящий тренд.
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Теги:
Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Марина Потапова
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