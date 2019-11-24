Директор Заворотнюк устала опровергать слухи

Директор Заворотнюк устала опровергать новости о смерти актрисы

Но воевать с распространителями слухов и сплетен Марина Потапова не собирается.

Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут, — сказала директор актрисы в интервью телеканалу «360».

Потапова понимает, что с волной многочисленных пересудов справиться невозможно, а какие-то официальные заявления или опровержения порождают ещё больше пересудов. Как, например, с удалением Чернышёвым со своей страницы в соцсетях фото жены. В итоге выяснилось, что у фигуриста вообще нет страницы в Instagram.

Главное, говорит директор, Анастасия жива и все слухи «притянуты за уши».

Ранее News.ru сообщал, что мелкие и большие трагедии из жизни сколько-нибудь известных персонажей становятся главными новостями на протяжении целых недель, вытесняя на второй план любые иные события и реальные проблемы страны. Это уже самый настоящий тренд.