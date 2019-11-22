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Брежнева отреагировала на слухи о разводе 

Рамблер + ещё 11 53 минуты назад
Брежнева отреагировала на слухи о разводе
Фото: РИА Новости
Певица Вера Брежнева поинтересовалась у подписчиков в Instagram, почему их так волнует вопрос о ее разводе с продюсером Константином Меладзе.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. В своем Instagram Брежнева иронично выразила восхищение тем, что продюсер при сильной загруженности успевает еще и «погуливать».
Вновь вопрос о разладе знаменитой пары был поднят в комментариях к фотографии Веры Брежневой с моря, которое, по словам певицы, помогает ей «терпеливо проживать» последний осенний месяц.
«Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — отметил пользователь с ником mz75mail.ru (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Певица ответила на этот комментарий вопросом.
«Вас это так волнует?))» — поинтересовалась она.
Поклонники звезды в завязавшейся дискуссии высказали мнение, что именно Константин Меладзе и является автором фото, а также заверили, что в семье певицы и продюсера все прекрасно.
«Сразу видно, залётный человек. Постоянные [читатели] часто видят К. Можете спать спокойно! Смеем вас заверить — Всё хорошо!» — отметил lert_sim.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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