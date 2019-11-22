Брежнева отреагировала на слухи о разводе

Певица Вера Брежнева поинтересовалась у подписчиков в Instagram, почему их так волнует вопрос о ее разводе с продюсером Константином Меладзе

Как сообщал «Рамблер», ранее Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег . В своем Instagram Брежнева иронично выразила восхищение тем, что продюсер при сильной загруженности успевает еще и «погуливать».

Вновь вопрос о разладе знаменитой пары был поднят в комментариях к фотографии Веры Брежневой с моря, которое, по словам певицы, помогает ей «терпеливо проживать» последний осенний месяц.

«Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — отметил пользователь с ником mz75mail.ru (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица ответила на этот комментарий вопросом.

«Вас это так волнует?))» — поинтересовалась она.

Поклонники звезды в завязавшейся дискуссии высказали мнение, что именно Константин Меладзе и является автором фото, а также заверили, что в семье певицы и продюсера все прекрасно.