Ветлицкая заставила Малахова постричься и побриться 

Певица Наталья Ветлицкая выдвинула условие Андрею Малахову, что примет участие в его программе, только если он пострижется и побреется, сообщает «Комсомольская правда». Телеведущий выполнил желание артистки.
По данным издания, эксклюзив от Ветлицкой обошёлся продюсерам в круглую сумму. В интервью Малахову артистка, которая спустя много лет вернулась в Россию, рассказала подробности своей личной жизни. Певица заявила, что у неё было несколько любимых мужчин, некоторые вели себя не совсем адекватно. Один из них однажды чуть не прикончил артистку.
«Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял его на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил», — завила звезда.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ветлицкая ушла со сцены в 2004 году и переехала в Испанию. По данным прессы, она посвятила себя воспитанию новорожденной дочери, дизайну, индуизму и работе риэлтором.
В ноябре СМИ сообщили, что Ветлицкая возвращается в Россию из-за финансовых проблем, поэтому якобы планирует возобновить концертную деятельность. При этом глава компании PMI Евгений Финкельштейн, занимающийся организацией концертов Натальи Ветлицкой, исключил, что после возвращения на сцену его подопечная появится на новогодних «голубых огоньках», поскольку «Наталья никогда не хотела быть в общей когорте».