Ветлицкая заставила Малахова постричься и побриться

По данным издания, эксклюзив от Ветлицкой обошёлся продюсерам в круглую сумму. В интервью Малахову артистка, которая спустя много лет вернулась в Россию, рассказала подробности своей личной жизни. Певица заявила, что у неё было несколько любимых мужчин, некоторые вели себя не совсем адекватно. Один из них однажды чуть не прикончил артистку.

«Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял его на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил», — завила звезда.

Как ранее сообщал «Рамблер», Ветлицкая ушла со сцены в 2004 году и переехала в Испанию. По данным прессы, она посвятила себя воспитанию новорожденной дочери, дизайну, индуизму и работе риэлтором.