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В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода
Фото: РИА Новости
Певица Светлана Лобода разместила в своем Instagram постер группы Lindemann, на котором она изображена на руках у Петера Тэгтгрена.
«Frau und Mann», — лаконично подписала постер Лобода.
На плакате написаны имена участников группы Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена, самой Светланы Лободы, а также актера Петера Стормаре.
Никаких пояснений певица не дала, однако в комментариях к записи фанаты вспомнили о слухах по поводу романа Светланы Лободы и Тилля Линдеманна.
«Рамблер» писал, что ранее на шоу «Осторожно, Собчак!» Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом. При этом певица заявила, что Линдеманн — «*** [потрясающий. — Прим.ред.]».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Петер Стормаре , Светлана Лобода
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