В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода

Певица Светлана Лобода разместила в своем Instagram постер группы Lindemann, на котором она изображена на руках у Петера Тэгтгрена.

«Frau und Mann», — лаконично подписала постер Лобода.

На плакате написаны имена участников группы Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена, самой Светланы Лободы, а также актера Петера Стормаре

Никаких пояснений певица не дала, однако в комментариях к записи фанаты вспомнили о слухах по поводу романа Светланы Лободы и Тилля Линдеманна.

«Рамблер» писал, что ранее на шоу «Осторожно, Собчак!» Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом. При этом певица заявила, что Линдеманн — «*** [потрясающий. — Прим.ред.]».