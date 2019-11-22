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Политика

Звезда сериала «Красивая жизнь» назло мужу завела роман со стриптизёром 

News.ru 53 минуты назад
Звезда сериала «Красивая жизнь» назло мужу завела роман
Фото: instagram/@alenagalliardt
Звезда российских сериалов «Провокаторы», «Красивая жизнь», «След» Алёна Галлиардт закрутила роман с молодым стриптизёром Сергеем Бусалаевым назло мужу. Проживший с актрисой 20 лет в браке 71-летний музыкант Александр Панов узнал об этом только на шоу «На самом деле».
Актрису на детектор лжи вызвала мать Сергея Бусалаева, узнавшая, что её 28-летний отпрыск завёл роман с 46-летней замужней дамой. Мать танцора выступила резко против таких отношений, уверяя сына, что избранница ему не подходит по возрасту.
Сергей пытался защитить честь подруги, уверяя, что даже не знаком с ней. Но Галлиардт сама подтвердила их роман, описывая его даже в пикантных подробностях. Приглашённый на съёмку муж актрисы вяло пытался усовестить вторую половину и тут развернулась настоящая трагедия и открылась правда.
Муж поставил Алёну Галлиардт перед фактом о разводе. Оказывается, он семь лет жил на две семьи, и в другой семье у него растёт семилетняя дочь. Отношения с другой женщиной Панов с лёгкостью назвал увлечением, но добавил, что вынужден уйти в другую семью ради ребёнка.
Горечь, обида и глубокое внутреннее потрясение толкнули Алёну на такой шаг, как завести роман с молодыми красивым мужчиной. В ходе передачи она нарочито выставляла напоказ свой роман перед мужем, чтобы больнее задеть его. Как будут развиваться отношения актрисы с молодым стриптизёром, неизвестно. Но пока актриса уверяет, что счастлива с молодым мужчиной, который к своим годам уже добился славы, известности, признания.
Ранее News.ru сообщал, что актёра Брэда Питта встретили держащим за руку молодую актрису Алию Шокат. Пара вместе посетила художественную выставку в Калифорнии. 55-летнему артисту часто приписывают новые тайные романы, однако в этот раз всё может оказаться серьёзнее.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алия Шокат , Алена Галлиардт , Брэд Питт , Александр Панов
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