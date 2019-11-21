Миллионерша Тодоренко посоветовала, как сделать грудь шикарной

Совсем недавно Forbes посчитал доходы Регины Тодоренко от рекламы в Instagram — молодая мама заработала за год 46 миллионов рублей. А телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» дала шанс популярной телеведущей и ее супругу Влад Топалов стать еще богаче.

Популярная пара приняла участие в съемках программы, проверила свой интеллект и поделились, как живется известным молодым родителям. Скоро Майклу исполнится 11 месяцев и кроха вот-вот сделает свои первые шаги.

Топалов оказался отличным отцом, Регина Тодоренко регулярно подчеркивает этот факт, не удержалась и во время съемок.

«Он гуляет с Майклом, кормит его, водит в бассейн на грудничковое плавание. Когда Майклу надо поменять подгузник, Влад бежит через кухню галопом с криком «Я поменяю!», — признается телеведущая.

Этот факт очень удивляет друзей пары, многие даже не подозревали, что из артиста получится такой хороший отец. А вот Тодоренко оказалась «очень волнительной и тревожной матерью».

«Да, конечно я кормлю сына грудью. Кормить нужно, грудь от этого только лучше становится!», — дает совет молодая мать.

За рассказами о развитии сына и просмотрах «Колобка» супруги выиграли первые пять тысяч рублей и порадовались, что хватит на подгузники. А несгораемой суммой Тодоренко и Топалов выбрали 100 тысяч.

Что касается прогнозов Forbes, то девушка иронично отреагировала на указанные суммы, сообщает сайт Актуальные новости