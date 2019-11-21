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Миллионерша Тодоренко посоветовала, как сделать грудь шикарной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Тодоренко посоветовала, как сделать грудь шикарной
Фото: Инстаграм
Совсем недавно Forbes посчитал доходы Регины Тодоренко от рекламы в Instagram — молодая мама заработала за год 46 миллионов рублей. А телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» дала шанс популярной телеведущей и ее супругу Влад Топалов стать еще богаче.
Популярная пара приняла участие в съемках программы, проверила свой интеллект и поделились, как живется известным молодым родителям. Скоро Майклу исполнится 11 месяцев и кроха вот-вот сделает свои первые шаги.
Топалов оказался отличным отцом, Регина Тодоренко регулярно подчеркивает этот факт, не удержалась и во время съемок.
«Он гуляет с Майклом, кормит его, водит в бассейн на грудничковое плавание. Когда Майклу надо поменять подгузник, Влад бежит через кухню галопом с криком «Я поменяю!», — признается телеведущая.
Этот факт очень удивляет друзей пары, многие даже не подозревали, что из артиста получится такой хороший отец. А вот Тодоренко оказалась «очень волнительной и тревожной матерью».
«Да, конечно я кормлю сына грудью. Кормить нужно, грудь от этого только лучше становится!», — дает совет молодая мать.
За рассказами о развитии сына и просмотрах «Колобка» супруги выиграли первые пять тысяч рублей и порадовались, что хватит на подгузники. А несгораемой суммой Тодоренко и Топалов выбрали 100 тысяч.
Что касается прогнозов Forbes, то девушка иронично отреагировала на указанные суммы, сообщает сайт Актуальные новости
«Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30-ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны в своем сне. Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками», — призналась телеведущая.
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Теги:
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Forbes
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