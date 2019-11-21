Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Общество

Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко 

Рамблер 1 час назад
Диетолог Марият Мухина в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma заявила, что причина смерти некоторых звезд, например Юлии Началовой или Людмилы Гурченко, может крыться в неправильном подходе к похудению. Эксперт заявила, что ошибочно составленная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
«Юля! Спаси!» Паломники затоптали могилу Началовой
Мухина подчеркнула, что в процессе похудения происходит распад жиров, в результате чего образуются токсины, воздействующие на нервные клетки, почки и печень.
«Похудение — это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Идет усиление тромбообразования. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий», — заявила диетолог.
По ее словам, при составлении диеты необходимо в первую очередь учитывать потребности организма в белке, нехватка которого может сказаться на прочности костей и иммунитете. По этой причине, уверяет Мухина, произошла трагедия с актрисой Людмилой Гурченко после того, как она, упав, сломала шейку бедра.
«Она всю жизнь сидела на диете. Ее надо было корректировать. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала, потому что была на самостоятельной диете. Правильным питанием можно было продлить ее жизнь», — отметила эксперт.
За составлением правильной диеты Мухина рекомендует обращаться к специалистам и ни в коем случае не следовать советам из интернета.
«Певица Юлия Началова резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру, сахарный диабет. Чем все это закончилось, мы помним», — подчеркнула диетолог.
Комментарии3 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Людмила Гурченко , Марият Мухина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 49
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском 172
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 701
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах 12
Московский маг крупно развел украинскую модель
Московский маг крупно развел украинскую модель 7
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение