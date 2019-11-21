Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко

Диетолог Марият Мухина в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma заявила , что причина смерти некоторых звезд, например Юлии Началовой или Людмилы Гурченко , может крыться в неправильном подходе к похудению. Эксперт заявила, что ошибочно составленная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Мухина подчеркнула, что в процессе похудения происходит распад жиров, в результате чего образуются токсины, воздействующие на нервные клетки, почки и печень.

«Похудение — это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Идет усиление тромбообразования. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий», — заявила диетолог.

По ее словам, при составлении диеты необходимо в первую очередь учитывать потребности организма в белке, нехватка которого может сказаться на прочности костей и иммунитете. По этой причине, уверяет Мухина, произошла трагедия с актрисой Людмилой Гурченко после того, как она, упав, сломала шейку бедра.

«Она всю жизнь сидела на диете. Ее надо было корректировать. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала, потому что была на самостоятельной диете. Правильным питанием можно было продлить ее жизнь», — отметила эксперт.

За составлением правильной диеты Мухина рекомендует обращаться к специалистам и ни в коем случае не следовать советам из интернета.