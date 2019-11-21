Дану Борисову обвинили в мошенничестве 

Дизайнер одежды Марья Зарубина обратилась в полицию с заявлением на Дану Борисову, пишет Life.ru.
Девушка обвинила телеведущую в мошенничестве: она утверждает, что Борисова согласилась на рекламу ее продукции в своем блоге, взяла деньги, но условия соглашения так и не выполнила.
По словам Зарубиной, телеведущая должна была прорекламировать угги ее производства. Они договорились, что Борисова разместит в своем блоге фотографию в уггах, а также придет в них на съемки телепередачи.
Дизайнер утверждает, что телезвезда несколько раз переносила срок выполнения заказа, а затем заявила, что у нее есть еще несколько рекламных постов, за которые ей заплатили в три раза больше и которые тоже дожидаются своей очереди.
После конфликта с телеведущей Зарубина приняла решение написать заявление в полицию.