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Общество

Дану Борисову обвинили в мошенничестве 

Рамблер 22 минуты назад
Дизайнер одежды Марья Зарубина обратилась в полицию с заявлением на Дану Борисову, пишет Life.ru.
Зачем Дана Борисова летала к "русской Ванге"
Девушка обвинила телеведущую в мошенничестве: она утверждает, что Борисова согласилась на рекламу ее продукции в своем блоге, взяла деньги, но условия соглашения так и не выполнила.
По словам Зарубиной, телеведущая должна была прорекламировать угги ее производства. Они договорились, что Борисова разместит в своем блоге фотографию в уггах, а также придет в них на съемки телепередачи.
Дизайнер утверждает, что телезвезда несколько раз переносила срок выполнения заказа, а затем заявила, что у нее есть еще несколько рекламных постов, за которые ей заплатили в три раза больше и которые тоже дожидаются своей очереди.
После конфликта с телеведущей Зарубина приняла решение написать заявление в полицию.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дана Борисова
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