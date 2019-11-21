Украинская певица восхитила россиян

Певица Алина Астровская выложила фото в «идеальном» купальникеУкраинская артистка Алина Астровская показала подписчикам в Instagram, как, по ее мнению, должен выглядеть «идеальный» во всех отношениях купальник.

Певица заявила, что ее купальный костюм сочетает в себе «минимализм и монохром в оттенках».

Снимок появился в соцсети Астровской 21 ноября. На фотографии девушка изображена на белоснежной яхте в сером раздельном купальнике, на поиски которого, по ее словам, у неё ушло много времени.

«То по росту не подходят, то слишком открыты, то слишком закрыты! Терпеть не могу поролон, который впитывает в себя пол моря, короче если нахожу #cвой это любовь надолго!» — написала артистка (орфографияи пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Пост вызвал одобрительные комментарии пользователей соцсети. Некоторые подписчики Астровской признались, что им сложно смотреть на подобные фото когда за окном минусовая температура.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семёнович шокировала фанатов снимком в купальнике, сделанном на Мальдивах. СМИ сообщили, что подписчики звезды «обратили внимание на её роскошную пятую точку». Одних она «восхитила», другие сравнивали ее с той же частью тела американской знаменитости Ким Кардашьян

Между тем большинство поклонников сочло, что ягодицы бывшей солистки группы «Блестящие» похожи на ягодицы жены рэпера Канье Уэста исключительно своей «переделанностью».