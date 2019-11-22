Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»

Панайотов с 2005 года участвовал в отборах на конкурс, но победить в них ему пока не удавалось.

«Я давно рассматриваю возможность поехать на «Евровидение». Каждый год я открываю в шорт-листах себя, но дальше этого ничего не происходит», — подчеркнул певец.

Панайотов отметил, что если в этом году ему поступит конкретное предложение, он согласится. К участию в конкурсе Ольги Бузовой он отнесся скептически.

«К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение». <…> Хотелось бы, чтобы нашу страну представлял кто-то более достойный и музыкальный», — заявил певец.

Как сообщал «Рамблер», ранее во время концерта Бузова сказала, что планирует принять участие в «Евровидении». Она заявила, что свою следующую песню на английском споет именно на этом конкурсе.