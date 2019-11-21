Анна Хилькевич заставляет дочь фотографироваться ради денег

Анна Хилькевич обладает прекрасным чувством юмора. И даже к новости о своем попадании в рейтинг самых богатых блогеров России по версии журнала Forbes актриса отнеслась с иронией. Анна отметила, что ее доходы весьма преувеличены, а свои слова подкрепила забавным видео, в котором уговаривает свою старшую дочку Арианну сфотографироваться для рекламы.

Хилькевич всеми силами убеждает девочку, объясняя, что если фотосессия не состоится, будет нечем заплатить за детский сад, не на что съездить в Дубай и сходить в бутик.

Но малышка не хочет "отрабатывать" развлечения и продолжает увлеченно заниматься своими делами, сидя на кухонном столе.

Чтобы предотвратить шквал критики в свой адрес и не сподвигнуть хейтеров на лишение ее родительских прав, Хилькевич в конце ролика отметила, что никогда не будет заставлять своих детей сниматься, особенно, если речь касается заработка.