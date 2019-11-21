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Шепелев об отношениях с дочерью возлюбленной: катастрофа 

Рамблер 19 минут назад
Шепелев об отношениях с дочерью возлюбленной: катастрофа
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на трудности воспитания девочек. В разговоре с актером Араратом Кещяном для своего нового Youtube-проекта «Папки» Шепелев признался, что не сразу смог наладить общение с 6-летней дочерью своей возлюбленной Екатерины Тулуповой.
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
«Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока… Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться», — приводит слова Шепелева StarHit.
По его словам, поведение ребенка заставляло его «беситься», как будто рядом находится взрослая женщина.
«Мне потом объяснили, что все девочки такие», — добавил телеведущий.
На днях Дмитрий Шепелев рассекретил имя возлюбленной. Ей оказалась дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова. Ведущий рассказал, что они познакомились в детском саду, куда ходят его сын Платон и дочь Екатерины Лада. По информации StarHit, Шепелев и Тулупова около года живут вместе.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Дмитрий Шепелев , StarHit , Арарат
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