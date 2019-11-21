Шепелев об отношениях с дочерью возлюбленной: катастрофа

«Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока… Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться», — приводит слова Шепелева StarHit.

По его словам, поведение ребенка заставляло его «беситься», как будто рядом находится взрослая женщина.

«Мне потом объяснили, что все девочки такие», — добавил телеведущий.

На днях Дмитрий Шепелев рассекретил имя возлюбленной. Ей оказалась дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова. Ведущий рассказал, что они познакомились в детском саду, куда ходят его сын Платон и дочь Екатерины Лада. По информации StarHit, Шепелев и Тулупова около года живут вместе.