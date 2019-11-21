Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк

Как объяснил Джигурда, его супруга могла бы забеременеть с помощью ЭКО, однако эта процедура их пугает.

«Мне 58 лет, богине Анисиной — 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО, но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк. Марина на все мои предложения попробовать отвечает: "Пожалей меня!"», — поделился артист.

Ранее Джигурда уже заявлял, что они с Мариной Анисиной решили отказаться от процедуры ЭКО из-за опасений за ее здоровье.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.

Предположительно, они обе обращались к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Напомним, у Никиты Джигурды уже есть пятеро детей — двое из них, сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада, родились в браке с фигуристкой Мариной Анисиной.