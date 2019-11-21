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Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк 

Рамблер 46 минут назад
Никита Джигурда и Марина Анисина отказались от намерений родить третьего ребенка, пишут «Дни.ру».
«На меня объявили охоту»: Джигурда воюет за наследство
Как объяснил Джигурда, его супруга могла бы забеременеть с помощью ЭКО, однако эта процедура их пугает.
«Мне 58 лет, богине Анисиной — 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО, но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк. Марина на все мои предложения попробовать отвечает: "Пожалей меня!"», — поделился артист.
Ранее Джигурда уже заявлял, что они с Мариной Анисиной решили отказаться от процедуры ЭКО из-за опасений за ее здоровье.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, они обе обращались к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Напомним, у Никиты Джигурды уже есть пятеро детей — двое из них, сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада, родились в браке с фигуристкой Мариной Анисиной.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Марина Анисина
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