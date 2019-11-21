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«Начались проблемки»: Семчев рассказал о здоровье 

Рамблер 1 час назад
«Начались проблемки»: Семчев рассказал о здоровье
Фото: РИА Новости
Похудевший на 100 кг актер Александр Семчев признался, что после похудения стал испытывать «проблемки» со здоровьем, пишет «Вокруг ТВ».
«Я вам откровенно признаюсь, что проблемки начались. Меня это сильно настораживает. Вдруг появилось какое-то головокружение. Потом время от времени у меня начинается дурнота. Что удивительно, давление понижается», — сказал артист в программе «Прямой эфир».
Семчев отметил, что худел без помощи врачей, не пользовался услугами диетологов и не сдавал никаких анализов. Актер предположил, что это могло стать причиной его сегодняшних недомоганий.
«Я худел по одному дневнику, который нашел в интернете. Я мысленно делил тарелку на три части», — рассказал он.
Семчев также признался, что ему пришлось прибегнуть к подтяжке лица, чтобы избавиться от провисшей кожи.
После выхода программы диетолог Марият Мухина в разговоре с «Телепрограммой» обвинила Семчева во лжи. Она заявила, что он давно боролся с ожирением и сбросил 100 кг под наблюдением специалистов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Семчев , Марият Мухина
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