Экс-мужа Лолиты изобличили во лжи

По его словам, жилье сдается посуточно на сайте Cian.ru и чаще всего используется для тайных свиданий бизнесменов с любовницами.

Собеседник издания предположил, что апартаменты, охарактеризованные Дмитрием Ивановым в программе «Прямой эфир» как «съемное гнездо», были арендованы телевизионщиками для съемок.

«Самое смешное, что в похожих апартаментах «Прямой эфир» недавно снимал Наталью Ветлицкую», — добавил он.