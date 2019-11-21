Экс-мужа Лолиты изобличили во лжи 

Шикарная квартира Дмитрия Иванова, в которой он якобы живет после расставания с Лолитой Милявской, оказалась «элитной ночлежкой». Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказал осведомленный источник.
По его словам, жилье сдается посуточно на сайте Cian.ru и чаще всего используется для тайных свиданий бизнесменов с любовницами.
Собеседник издания предположил, что апартаменты, охарактеризованные Дмитрием Ивановым в программе «Прямой эфир» как «съемное гнездо», были арендованы телевизионщиками для съемок.
«Самое смешное, что в похожих апартаментах «Прямой эфир» недавно снимал Наталью Ветлицкую», — добавил он.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Иванов решил прервать молчание после расставания с Лолитой Милявской и стал гостем шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Тренер по сквошу показал ведущему «свою квартиру» на 55-м этаже «Башни Федерации», а зрители усомнились, что такие шикарные апартаменты можно снимать на зарплату тренера по сквошу.