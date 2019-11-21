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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о разводе актрисы 

Ura.Ru + ещё 2 50 минут назад
Близкие Заворотнюк ответили на слухи о разводе актрисы
Фото: Instagram
Родственники больной актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что слухи о ее разводе с фигуристом Петром Чернышевым являются ложью. Кроме того, в Instagram, созданном для поддержки актрисы, опровергли слухи о ее смерти.
Ранее ряд СМИ написали о том, что Чернышев собирается бросить актрису из-за ее тяжелой болезни.
«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», — пишут родственники Заворотнюк. «Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!» — пожелали сплетникам авторы сообщения.
Близкие актрисы также привели в соцсети переписку, которая появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что врачи, якобы, сообщили о смерти Заворотнюк. Знакомые стали интересоваться, достоверна ли эта информация.
«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — заявляют родственники.
Теперь они намерены выяснить, кто из персонала больницы является автором этой «мерзости».
О болезни Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили еще в августе. Позже стало известно, что врачи обнаружили у нее опухоль мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. Недавно врачи разрешили актрисе видеться с дочерью Милой. Ребенка приносят в больницу. чтобы мама могла поиграть с ней.
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А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!

Публикация от  Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P. S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!

Публикация от  Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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