Близкие Заворотнюк ответили на слухи о разводе актрисы

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о разводе актрисы

Родственники больной актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что слухи о ее разводе с фигуристом Петром Чернышевым являются ложью. Кроме того, в Instagram, созданном для поддержки актрисы, опровергли слухи о ее смерти.

Ранее ряд СМИ написали о том, что Чернышев собирается бросить актрису из-за ее тяжелой болезни.

«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», — пишут родственники Заворотнюк. «Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!» — пожелали сплетникам авторы сообщения.

Близкие актрисы также привели в соцсети переписку, которая появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что врачи, якобы, сообщили о смерти Заворотнюк. Знакомые стали интересоваться, достоверна ли эта информация.

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — заявляют родственники.

Теперь они намерены выяснить, кто из персонала больницы является автором этой «мерзости».

О болезни Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили еще в августе. Позже стало известно, что врачи обнаружили у нее опухоль мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. Недавно врачи разрешили актрисе видеться с дочерью Милой. Ребенка приносят в больницу. чтобы мама могла поиграть с ней.