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Блогер заявила о неизлечимой болезни Заворотнюк 

Рамблер 20 минут назад
Блогер заявила о неизлечимой болезни Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро заявила на своём сайте, что медикам по всей вероятности не удастся вылечить актрису Анастасию Заворотнюк. По ее словам, с поставленным артистке диагнозом — глиобластома, человек живет не более 5 лет.
«Это очень плохой, очень страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрёт. Можно ненадолго продлить ему жизнь плохого качества, но вылечить его нельзя. Счёт идёт на месяцы, а, может, и на недели», — написала Миро (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом блогер подчеркнула, что человек с таким диагнозом может прожить не более пяти лет, при этом в течение всего срока больному придётся периодически возвращаться на операционный стол.
Миро при этом предположила, что семья Заворотнюк намеренно скрывает правду о её состоянии, чтобы люди жертвовали деньги на ее лечение.
«Попрутся ли люди на ледовое шоу, которое им на фиг не впёрлось, чтобы собранные средства пошли на лечение человека, которого вылечить нельзя?
Вот и сами думайте, почему молчит семья», — заявила блогер.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, рассказали, что она сейчас действительно проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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