Блогер заявила о неизлечимой болезни Заворотнюк

Блогер Лена Миро заявила на своём сайте , что медикам по всей вероятности не удастся вылечить актрису Анастасию Заворотнюк . По ее словам, с поставленным артистке диагнозом — глиобластома, человек живет не более 5 лет.

«Это очень плохой, очень страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрёт. Можно ненадолго продлить ему жизнь плохого качества, но вылечить его нельзя. Счёт идёт на месяцы, а, может, и на недели», — написала Миро (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом блогер подчеркнула, что человек с таким диагнозом может прожить не более пяти лет, при этом в течение всего срока больному придётся периодически возвращаться на операционный стол.

Миро при этом предположила, что семья Заворотнюк намеренно скрывает правду о её состоянии, чтобы люди жертвовали деньги на ее лечение.

«Попрутся ли люди на ледовое шоу, которое им на фиг не впёрлось, чтобы собранные средства пошли на лечение человека, которого вылечить нельзя?

Вот и сами думайте, почему молчит семья», — заявила блогер.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.