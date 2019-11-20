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Гагарина оправдалась за провал Алехно на «Голосе» 

Рамблер 54 минуты назад
Гагарина оправдалась за провал Алехно на «Голосе»
Фото: РИА Новости
Певец Руслан Алехно не прошел слепое прослушивание на телешоу «Голос» не по вине наставников. Об этом «Телепрограмме» заявила одна из них — певица Полина Гагарина.
Алехно — участник конкурса Евровидение, победитель телевизионного конкурса «Народный артист», кавалер ордена «За вклад в развитие культуры России». Не так давно он, как сообщал «Рамблер», не сумел преодолеть этап слепых прослушиваний на «Голосе».
«Не торопитесь нас обвинять», — заявила «Телепрограмме» одна из наставниц на конкурсе Полина Гагарина.
По словам певицы, выступление Алехно в тот день было одним из последних. По этой причине команды наставников, которыми, помимо нее, являются певцы Сергей Шнуров и Валерий Сюткин и композитор Константин Меладзе, в тот момент были укомплектованы полностью или почти полностью. В этой связи наставники, по словам Гагариной, не могли нажать кнопки «просто физически».
Она добавила, что голос Алехно фантастический и ей обидно, что того никто не выбрал. Кроме того, певицы высказала мнение, что удача в тот день, возможно, была не на стороне Алехно.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Руслан Алехно
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