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Сын актрисы Яковлевой начал выводить татуировки на лице 

Рамблер 1 час назад
Сын Яковлевой объявил войну татуировкам
Фото: Instagram
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных приступил к выведению татуировок на лице, которые, по его словам, «мешают жизни и работе», сообщает Starhit. В одной из столичных клиник молодому человеку сделали хорошую скидку на дорогостоящие процедуры, узнав, кто его мать.
По данным издания, удаление узоров на лице 27-летнему сыну актрисы проводят на лазерном оборудовании общей стоимостью 35 миллионов рублей. Аппарат позволяет полностью избавиться от татуировок, при этом не оставляя ожоги. Чтобы полностью очистить лицо, Шальных придётся потратить 150 тысяч рублей.
«Денис приобрел абонемент на процедуры. Совладелец клиники Дмитрий Смирнов оказался большим поклонником творчества Елены Яковлевой, поэтому ему пошли на встречу в финансовом плане», — отметили представители клиники.
Отмечается, что процедура занимает немного времени: за шесть минут молодому человеку удалили две татуировки. При этом Шальных отметил, что процесс болезненный, но терпеть можно.
«По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало. Это, конечно, терпимо, не прям кошмар», — приводит издание слова сына актрисы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали, чем занимается Денис Шальных, тело и лицо которого покрыты татуировками. По данным прессы, некоторе время молодой человек работал парикмахером в барбершопе, но впоследствии уволился. До этого сын актрисы увлекался бодибилдингом и разрабатывал персональные тренировки для желающих «накачаться». Однако в настоящее время известно, что и к этому занятию Шальных охладел.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Денис Шальных , Елена Яковлева , Дмитрий Смирнов , StarHit
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