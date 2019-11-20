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Сын Ротару подтвердил ее приезд в Россию с концертами 

Газета.Ru 1 час назад
Сын Ротару сделал заявление
Фото: Instagram
Сын и продюсер певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил информацию о том, что она приедет в России. Об этом сообщает "Подъем".
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
По его словам, Ротару приедет в Москву перед новым годом.
"София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов", — сказал Евдокименко.
В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской "Песне года" и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря Ротару собирается участвовать в съемках шоу "Песня года — 2019" в Москве.
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Теги:
Шоу-бизнес , Петр Порошенко , София Ротару
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