Сын Ротару сделал заявление

Сын и продюсер певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил информацию о том, что она приедет в России. Об этом сообщает "Подъем".
По его словам, Ротару приедет в Москву перед новым годом.
"София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов", — сказал Евдокименко.
В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской "Песне года" и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря Ротару собирается участвовать в съемках шоу "Песня года — 2019" в Москве.