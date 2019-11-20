«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал выраженное многолетней ведущей «Песни года» Ангелиной Вовк мнение относительно решения народной артистки СССР Софии Ротару возобновить концертную деятельность в России. Он, в частности, заявил, что при всей любви и уважении к Вовк «категорически не согласен с позицией» ведущей, обвиняющей певицу в отсутствии совести.

«Я сочувствую Вовк, что она не ведет «Песню года». Считаю это неправильным. Но при чем здесь Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят? Нельзя одного запрещать, другим — размещать. София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке» — возмутился Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Продюсер также выразил уверенность, что Ротару не имеет никакого отношения к «антитеррористической операции» (АТО). По его словам, такая жестокость в адрес артистки является недопустимой.

«Давайте тогда — если вы хотите запретить Ротару приезжать в Россию — запретим Ани Лорак, Светлану Лободу, кто там еще у нас есть из украинских артистов, Maruv, Таисию Повалий. Давайте тогда всех запретим», — заявил супруг певицы Валерии.

Вместе с тем Пригожин посетовал, что сейчас в обществе процветает тенденция « [травить] крайнего», призвав перестать унижать исполнительницу и позволить ей делать все, что она считает правильным: «Хватит унижать женщину. Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку».

Продюсер также привел в пример украинских артистов, которые, по его словам, «выступают в России, зарабатывают деньги и не платят нашей стране налоги», тогда как некоторым отечественным музыкантам гастролировать по Украине не разрешается.

«Некоторые граждане России, выступающие там, могли хотя бы на майке написать имена запрещенных артистов. Поучитесь вы у Голливуда стоять друг за друга. У нас цех бандитский какой-то, а не человеческий», — продолжил он.

В то же время Пригожин затруднился ответить на вопрос о том, может ли Ротару передумать относительно приезда в Россию на фоне критики.

«Время покажет. Конечно, я не думаю, что ее это не обижает, не задевает ее достоинство. У нас в целом выдающихся людей из этого калибра осталось не так много. Есть Лев Лещенко, Алла Пугачева и София Ротару. Их осталось три человека на свете», — заключил он.

Напомним, что на днях стало известно о намерении Ротару посетить Москву, чтобы принять участие в съемках музыкальной премии «Песня года» и выступить на музыкальном фестивале «Легенды ретро FM».

В конце 2018 года 72-летняя исполнительница отказалась выступить на российской «Песне года» и отменила корпоративы в России на фоне введения военного положения на Украине. Концертный директор Ротару Сергей Лавров тогда заявил, что артистку расстраивает такое положение дел, однако она решила дождаться урегулирования отношений между странами.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — говорил Лавров kp.ru.

А уже после известия по возвращении Ротару в России певицу среди прочих осудила Вовк.

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами?— возмутилась телеведущая в интервью Царьграду. — На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной».

Она также призналась, что считает шоу-бизнес «не очень чистым делом». Вместе с тем, по ее мнению, у каждого должна быть совесть, подсказывающая наиболее правильный выбор. Телеведущая также подчеркнула, что она не пойдет на концерт Ротару, несмотря на то, что очень ее любила в советское время.

«У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная», — сказала Вовк.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что желающие пригласить к себе на праздник Ротару должны будут заплатить за это $50-60 тысяч. В данную сумму, по информации прессы, входит оплата расходов на транспорт, перевозку сопровождающего артистку коллектива из Украины в Россию, проживание в столичной гостинице и само выступление. В связи с долгим отсутствием исполнительницы в настоящий момент она изучает сразу несколько поступивших предложений.