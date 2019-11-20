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«Руки-базуки» показал руки после операции 

Рамблер 46 минут назад
«Синтоловый качок» Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, продемонстрировал состояние своих рук после первой операции по удалению синтола.
Врачам не удалось спасти Руки-Базуки
Терешин опубликовал видео в Instagram, на котором показал уменьшившиеся бицепсы и послеоперационные швы на них.
Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на хирургов Терешина сообщил, что вместо синтола в его бицепсах оказался вазелин, инъекции которого он якобы делал себе самостоятельно. Из-за этого началось воспаление и повреждение мышечной ткани, Терешин постоянно испытывал сильные боли. Чтобы удалить последствия инъекций, потребуется не менее пяти операций.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Терешин
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