«Руки-базуки» показал руки после операции

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин , известный как Руки-Базуки, продемонстрировал состояние своих рук после первой операции по удалению синтола.

Терешин опубликовал видео в Instagram, на котором показал уменьшившиеся бицепсы и послеоперационные швы на них.

Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на хирургов Терешина сообщил, что вместо синтола в его бицепсах оказался вазелин, инъекции которого он якобы делал себе самостоятельно. Из-за этого началось воспаление и повреждение мышечной ткани, Терешин постоянно испытывал сильные боли. Чтобы удалить последствия инъекций, потребуется не менее пяти операций.