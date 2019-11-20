Пригожин заступился за Ротару

Пригожин заявил, что любит и уважает Ангелину Вовк, но категорически не согласен с ее критикой в адрес народной артистки СССР.

«При чем здесь София Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят?», — сказал он «Газете.ру».

Он также не согласился с заявлением Вовк о поддержке Ротару украинских военных, «которые воюют с нашей страной».

«Где Ротару, где АТО? Никакого отношения к АТО София Михайловна точно не имеет. Я в этом уверен», — сказал продюсер.

Пригожин призвал оставить Софию Ротару в покое и дать ей заниматься тем, чем она хочет.

«Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку», — резюмировал продюсер.

Ранее Ангелина Вовк пристыдила Ротару за стремление заработать в России, несмотря на ее негативное отношение к нашей стране.