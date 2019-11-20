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Пригожин заступился за Ротару 

Рамблер 9 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова ведущей «Песни года» Ангелины Вовк, раскритиковавшей Софию Ротару за возвращение на российскую сцену.
Ротару возвращается в Россию на заработки
Пригожин заявил, что любит и уважает Ангелину Вовк, но категорически не согласен с ее критикой в адрес народной артистки СССР.
«При чем здесь София Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят?», — сказал он «Газете.ру».
Он также не согласился с заявлением Вовк о поддержке Ротару украинских военных, «которые воюют с нашей страной».
«Где Ротару, где АТО? Никакого отношения к АТО София Михайловна точно не имеет. Я в этом уверен», — сказал продюсер.
Пригожин призвал оставить Софию Ротару в покое и дать ей заниматься тем, чем она хочет.
«Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку», — резюмировал продюсер.
Ранее Ангелина Вовк пристыдила Ротару за стремление заработать в России, несмотря на ее негативное отношение к нашей стране.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ангелина Вовк , София Ротару , Иосиф Пригожин , Газета.Ru
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