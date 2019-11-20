Лолиту допросили полицейские

Ранее, как сообщал «Рамблер», Иванов обратился в правоохранительные органы заявлением о том, что некто неправомерно получил доступ к его электронной почте и странице в социальной сети фейсбук и нарушил его право на тайну переписки, опубликовав ее в интернете. Мужчина попросил полицию возбудить дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Сообщается, что проводя проверку по заявлению Иванова, полицейские составили беседу с его женой Лолитой. Правоохранителям не помешал тот факт, что на тот момент артистка находилась на гастролях. Певица пояснила, что ее номер телефона был использован в схеме без ее ведома. Следствие продолжается.