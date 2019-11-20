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В мире

Лолиту допросили полицейские 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Лолиту допросили полицейские
Фото: ТАСС
Полицейские допросили Лолиту Милявскую по заявлению ее супруга Дмитрия Иванова о взломе его электронной почты и аккаунтов в соцсетях, сообщает Telegram-канал Mash. Оказалось, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит певице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иванов обратился в правоохранительные органы заявлением о том, что некто неправомерно получил доступ к его электронной почте и странице в социальной сети фейсбук и нарушил его право на тайну переписки, опубликовав ее в интернете. Мужчина попросил полицию возбудить дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
Сообщается, что проводя проверку по заявлению Иванова, полицейские составили беседу с его женой Лолитой. Правоохранителям не помешал тот факт, что на тот момент артистка находилась на гастролях. Певица пояснила, что ее номер телефона был использован в схеме без ее ведома. Следствие продолжается.
В июне на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Медийное пространство также подогрели слухи о том, что Иванов на протяжении последнего года крутил роман с 40-летним директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой. Якобы мужчина даже дарил любовнице подарки на деньги своей супруги.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , МВД
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