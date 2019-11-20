Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару

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Вовк пристыдила возвращающуюся в Россию Ротару 

Газета.Ru 2 часа назад
Ведущая передачи "Песня года" Ангелина Вовк в беседе с каналом "Царьград" пристыдила Софию Ротару, которая решила вернуться на российскую сцену.
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По словам Вовк, она удивлена. "Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", — укоряет Вовк Ротару за поддержку ВСУ.
При этом Вовк подчеркивает, что не придет на концерт Ротару, намекая на то, что певице ничего "не подсказывает совесть". "Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", — уверена ведущая.
В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской "Песне года" и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря Ротару собирается участвовать в съемках шоу "Песня года — 2019" в Москве.
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Комментарии29 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Петр Порошенко , Ангелина Вовк , София Ротару , Царьград ТВ
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