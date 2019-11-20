Киркорову подарили духи за 10 тысяч евро

«Что поделаешь, любовь»: Киркорову муза из Эмиратов подарила духи за 10 тысяч евро

Филипп Киркоров — большой ценитель ароматов. В его коллекции духов есть флакон ценой с хороший автомобиль. Такой подарок ему сделала некая муза из Объединенных Арабских Эмиратов . Женщина ухаживает за королем российской эстрады уже два года.

По словам Киркорова, такие духи стоят около 10 тысяч евро.

«Это была очень красивая коробка, сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи», — рассказала диджей и телеведущая Катя Гусева журналисту программы «PROНовости» на Муз-ТВ.

На вопрос, «а действительно ли духи стоили 10 тысяч евро?», она ответила: «Ну, а что поделать? Любовь!»