Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту

«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково

Рэп-исполнительница Hofmannita устроила пьяный дебош в аэропорту Пулково и ударила сотрудника полиции. Против 24-летней девушки возбуждено уголовное дело.

В аэропорту Пулково нетрезвая девушка ударила сотрудника полиции, который пытался доставить ее в дежурную часть. Против дебоширки Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти».

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. По данным следствия, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно оскорбила и ударила полицейского, который хотел доставить ее в дежурную часть.

Помимо уголовного дела в отношении дебоширки также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».