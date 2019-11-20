Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Происшествия
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР
Политика
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Рэп-исполнительница Hofmannita устроила пьяный дебош в аэропорту Пулково и ударила сотрудника полиции. Против 24-летней девушки возбуждено уголовное дело.
В аэропорту Пулково нетрезвая девушка ударила сотрудника полиции, который пытался доставить ее в дежурную часть. Против дебоширки Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти».
Инцидент произошел в аэропорту Пулково. По данным следствия, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно оскорбила и ударила полицейского, который хотел доставить ее в дежурную часть.
Помимо уголовного дела в отношении дебоширки также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
По информации ряда СМИ, задержанная полицией девушка — это 24-летняя рэп-исполнительница Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita.
ТК «Звезда»: последние новости
Пригожин рассказал о выступлении Валерии с выбитой челюстью Пригожин рассказал о выступлении Валерии с выбитой челюстью В Малом театре рассказали о состоянии актера Соломина В Малом театре рассказали о состоянии актера Соломина Ротару возвращается в Россию на заработки Ротару возвращается в Россию на заработки
Комментарии18 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Анна Михеева , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 54
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР 6
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 109
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 27
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 48
Видео
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
00:40
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение