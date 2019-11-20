Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту

Инцидент произошел вечером 18 ноября. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. При задержании она нецензурно оскорбляла полицейских и замахивалась на них ногами.

В отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти». Также на девушку составлен административный протокол о мелком хулиганстве.