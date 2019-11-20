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Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
В аэропорту Пулково задержали 24-летнюю рэпершу Анну Михееву (Hofmannita), сообщает телеканал «Звезда».
Инцидент произошел вечером 18 ноября. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. При задержании она нецензурно оскорбляла полицейских и замахивалась на них ногами.
В отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти». Также на девушку составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Анна Михеева , ТК "Звезда"
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