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«Это не измена!»: бывший муж Лолиты раскрыл подробности расставания с певицей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Ушел, в чем пришел»: экс-муж Лолиты — о разрыве
Фото: globallookpress.com
Лолита Милявская недавно окончательно развелась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош, экспертом в области фитнеса, Дмитрием Ивановым. Первое время певица сильно переживала из-за того, что возлюбленный от нее ушел. На репетиции конкурса «Новая волна» Лолита даже разрыдалась на сцене, и Анжелике Варум пришлось ее успокаивать. Но потом артистка взяла себя в руки и захотела судиться с бывшим супругом, чтобы признать их брак фиктивным.
Долгое время Иванов избегал общения с журналистами, но на днях он дал откровенное интервью Андрею Малахову для его передачи «Прямой эфир». Впервые он раскрыл все подробности расставания с Лолитой.
«Куда тебе пробиваться? Когда тебя не слышат и не замечают. Мы проговорили это с Лолой, о том, чтобы наши отношения расторгнуть», — сразу сказал бывший муж звезды.
Он отметил, что Милявская права в том, что им нужно было обговаривать многие моменты, даже бытовые, чтобы поддержать отношения.
«Я переехал на съемную квартиру. Три месяца вообще мы вместе не жили. Ее сообщения я не буду комментировать, она сама о них говорила. Мы поговорили и только тогда она сказала, что знала, что мы расстанемся. Она говорила с астрологом», — поделился Дмитрий.
По его словам, тогда артистка призналась ему, что боялась его потерять, поэтому молчала.
«Я ведь пришел к Лоле и сказал, что так люди не живут, что это ненормальные отношения. Знаешь, мы проживали совместно на одной территории, мы были даже в разных комнатах и нас мало что связывала в последнее время. Прям мы докатились до этого момента», — заключил спортсмен.
По словам Иванова, Лолита не сразу поверила его словам. Он признался, что певица стала психовать, пыталась сделать так, чтобы их отношения сохранились, но потом опустила руки и заявила, чтобы он сам занимался судами и разводом. Дмитрий отметил, что у него не было любви с певицей с первого взгляда. Также он объяснил, что у них был не обычный обряд венчания, а каббалистический — это оккультное течение в иудаизме.
«Я ушел в том, в чем пришел. Я ничего с собой не взял», — отметил бывший муж Лолиты.
По словам Иванова, он сразу оставил на столе обручальное кольцо.
«Это не измена!», — заверил мужчина.
Он объяснил, что встретил новую любовь уже после расставания с певицей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Анжелика Варум , Дмитрий Иванов , Андрей Малахов
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