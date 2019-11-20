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Николай Цискаридзе понадобилась помощь врачей, пишут СМИ 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Цискаридзе обратился к врачам за помощью
Фото: РИА Новости
Танцовщик Николай Цискаридзе был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает "Рен ТВ".
Утверждается, что Цискаридзе почувствовал себя плохо и несколько раз вызывал себе скорую помощь — утром и днем. От госпитализации он отказывался, однако после сам обратился в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, и артист уехал домой.
Как сообщает Telegram-канал 112, у Цискаридзе аллергическая реакция на фоне стресса.
Николаю Цискаридзе 45 лет. Трижды лауреат театральной премии "Золотая маска". Возглавляет Академию русского балета имени Вагановой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Николай Цискаридзе , РЕН ТВ
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