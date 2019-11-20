Цискаридзе обратился к врачам за помощью

Николай Цискаридзе понадобилась помощь врачей, пишут СМИ

Танцовщик Николай Цискаридзе был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает "Рен ТВ".

Утверждается, что Цискаридзе почувствовал себя плохо и несколько раз вызывал себе скорую помощь — утром и днем. От госпитализации он отказывался, однако после сам обратился в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, и артист уехал домой.

Как сообщает Telegram-канал 112, у Цискаридзе аллергическая реакция на фоне стресса.

Николаю Цискаридзе 45 лет. Трижды лауреат театральной премии "Золотая маска". Возглавляет Академию русского балета имени Вагановой.