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В мире

Милявская рассказала о болезни мужа 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
«Психиатры считают, что это заболевание»
Фото: РИА Новости
Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов болен нарциссизмом. Об этом «Комсомольской правде» заявила она сама.
Летом, как сообщал «Рамблер», 56-летняя артистка объявила о расставании с 45-летним супругом, тренером по сквошу и фитнесу. Тогда она называла причиной такого решения недовольство «какими-то вещами» друг в друге.
Позже, в начале ноября, адвокат Милявской Сергей Жорин заявил, что Иванов годами изменял супруге. В этой связи юрист объявил о подаче иска о признании брака фиктивным. Сама Лолита Милявская в беседе с «Комсомольской правдой» объяснила, что слово «фиктивный» в контексте ее брака возникло в ходе ее бесед с психологом.
«Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс!» — заявила она.
По словам певицы, психолог ей рассказал, что нарциссы, каковых среди людей 30%, не просто любят себя очень сильно, «все гораздо страшнее», они не способны любить и лишены эмпатии. При этом Милявская подчеркнула, что нарциссов нельзя за это осуждать, так как это заболевание, а нарциссизм Иванова среди прочего проявлялся в том, что он к ней относился потребительски.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , Комсомольская правда
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