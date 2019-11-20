«Психиатры считают, что это заболевание»

Милявская рассказала о болезни мужа

Летом, как сообщал «Рамблер», 56-летняя артистка объявила о расставании с 45-летним супругом, тренером по сквошу и фитнесу. Тогда она называла причиной такого решения недовольство «какими-то вещами» друг в друге.

Позже, в начале ноября, адвокат Милявской Сергей Жорин заявил, что Иванов годами изменял супруге. В этой связи юрист объявил о подаче иска о признании брака фиктивным. Сама Лолита Милявская в беседе с «Комсомольской правдой» объяснила, что слово «фиктивный» в контексте ее брака возникло в ходе ее бесед с психологом.

«Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс!» — заявила она.

По словам певицы, психолог ей рассказал, что нарциссы, каковых среди людей 30%, не просто любят себя очень сильно, «все гораздо страшнее», они не способны любить и лишены эмпатии. При этом Милявская подчеркнула, что нарциссов нельзя за это осуждать, так как это заболевание, а нарциссизм Иванова среди прочего проявлялся в том, что он к ней относился потребительски.