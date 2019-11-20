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В мире

Собчак восхитилась богатством Гай Германики 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Собчак восхитилась богатством Гай Германики
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в своем отметила, что режиссер Валерия Гай Германика изменила имидж и носит теперь дорогие часы и норковые шубы.
Программа «Осторожно, Собчак!», гостьей которой стала Валерия Гай Германика, началась со встречи в салоне красоты. Поздоровавшись, Ксения Собчак обратила внимание на часы на руке режиссера, отметив, что это Ulysse Nardin с бриллиантами и рубинами, которые стоят 445 тысяч евро.
«Настоящие?» — поинтересовалась ведущая.
«Ксюша, по-моему, ты Pandora перерекламировала, настоящие от подделки отличить уже не можешь», — ответила на вопрос Гай Германка и надела норковую шубу.
«Лера, видно, что у тебя жизнь поменялась: норковая шуба, рубиновые часы. Артхаусный режиссер меняет цвет», — заметила Собчак.
В свою очередь в ходе программы Гай Германика заявила, что, несмотря на смену имиджа, осталась все тем же панком.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о том, что Валерия Гай Германика родила сына и стала многодетной матерью.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Ксения Собчак
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