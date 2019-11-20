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Общество

Собчак или Бузова: кто стал самым богатым блогером в Instagram 

Рамблер 38 минут назад
Собчак стала самым богатым блогером в Instagram
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак зарабатывает на рекламе в инстаграме больше других российских знаменитостей. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный журналом «Форбс». Издание называет инстаграм главной на сегодня медийной площадкой для блогеров по заработкам на рекламе, затруднившись при этом оценить объем рекламного рынка в российском сегменте соцсети. Маркетплейс GetBlogger ранее, как сообщал «Рамблер», оценил его в 12-15 миллиардов рублей в 2019 году.
Согласно рейтингу «Форбса», больше других на рекламе в инстаграме зарабатывает Ксения Собчак — 1,6 миллиона долларов.
Вторая в рейтинге — бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко. Ее доход от рекламы в инстаграме — 0,86 миллиона долларов. Доход певицы и телеведущий Ольги Бузовой, занявшей в рейтинге третье место, точно такой же.
Четвертое место в нем занимает автоблогер Алан Енилеев (0,85 миллиона долларов), пятое — певица Полина Гагарина (0,77 миллиона долларов), шестое — ее коллега Елена Темникова (0,76 миллиона долларов), седьмое — боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (0,57 миллиона долларов), восьмое — актриса Анна Хилькевич (0,57 миллиона долларов), девятое — музыкальный продюсер Яна Рудковская (0,56 миллиона долларов), а 10-е — юмористка Ида Галич (0,55 миллиона долларов).
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Хабиб Нурмагомедов , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Анна Хилькевич , Ида Галич , Полина Гагарина , Елена Темникова , Forbes
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