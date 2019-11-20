По словам продюсера, причиной тому стали побои со стороны бывшего супруга певицы. Речь идет о «Песне года» 1994 года.
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как певица Валерия в 1994 году выступала на сцене. По его словам, артистке пришлось петь с выбитой челюстью. Причиной тому стали побои со стороны бывшего супруга Валерии Александра Шульгина.
«Если вы посмотрите "Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была», — отметил Пригожин.
По словам продюсера, многие музыканты вспоминают времена, когда приезжали на Майорку и видели, что Валерия не могла даже выйти из номера.
«Он ее просто убивал», — вспоминает супруг певицы.
Вместе с тем, Пригожин посетовал, что Валерия искала помощь среди коллег и свидетелей ситуации, но ей никто не помог, уточняет «Пятый канал».
По словам продюсера, Шульгин отобрал у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в Аткарск.