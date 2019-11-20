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«Были последствия»: Полунин о татуировке с Путиным 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
«Были последствия»: Полунин о татуировке с Путиным
Фото: РИА Новости
Артист балета Сергей Полунин в студии программы «Судьба человека» рассказал, что понимал, к чему может привести решение сделать татуировку с портретом президента России Владимира Путина.
«Это было год назад, во время выборов президента России. Я находился тогда в Лондоне и решил сделать татуировку», — рассказал Полунин.
По его словам, он прекрасно понимал, какие будут последствия этого шага.
«И они были. За пару недель мне убрали все, что я строил там, на Западе», — отметил артист.
При этом его мама заявила, что решение сына выбить на груди портрет Путина стало для нее «настоящим шоком». Она отметила, что не понимала, как сын теперь пересечет границу со своей родиной, Украиной.
«Я не знала, что нам сейчас делать. Это был какой-то ступор. Вроде бы ничего не произошло, но знаешь, что может в любой момент произойти», — подчеркнула она.
«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом своей страны.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Полунин , Владимир Путин
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